لندن: أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة ، بعد تكهنات باحتمال عودته للمنافسة .

وقال جونسون في بيان : "حصلت على 102 ترشيح لكنني توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن ترشحي لن يكون أمرا صائبا" علما ان المرشح يحتاج الى 100 صوت من النواب المحافظين لدخول السباق.



وكان وزير المالية السابق ريشي سوناك أعلن قبل ذلك ترشحه رسميا لزعامة الحزب، وسط معلومات عن حصوله على نحو 140 ترشيحا.



وقال جونسون في بيان "كانت هناك فرصة جيدة جدا لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى 10 داوننغ ستريت يوم الجمعة".



وأضاف "لكن خلال الأيام الماضية توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".



وأضاف "لا يمكنك الحكم بفاعلية ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان" في إشارة إلى الانقسامات الكبيرة التي يعاني منها المحافظون وأدت إلى استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.