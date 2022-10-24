انتزع فيلم "بلاك آدم" عن أحد الأبطال الخارقين صدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويؤدي دواين "ذي روك" جونسون في هذا الفيلم المقتبس من قصص "دي سي كوميكس" المصوّرة دور تِث آدم ، وهو عبد قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمناً طويلاً جداً أن العالم تحوّل واصبح عدائياً.

ورأى المحلل في "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد ا. غروس أن لا غرابة في هذه الانطلاقة القوية للفيلم إذ أن أفلام الأبطال الخارقين تحظى عموماً بإقبال كبير من الجمهور.

وحصد "بلاك آدم" الذي يمثّل فيه أيضاً بيرس بروسنان 67 مليون دولار، متقدماً على الأفلام المنافسة بأشواط.

أما إيرادات "تيكت تو باراديز" الذي احتل المركز الثاني فلم تتجاوز 16,3 مليون دولار، لكنّ غروس يرى مع ذلك أنها "نتيجة جيدة جداً لكوميديا رومانسية في الأسبوع الأول لعرضها".

ويضمّ هذا الفيلم نخبة من النجوم، في مقدّمهم جوليا روبرتس وجورج كلوني اللذان يؤديان دوري زوجين سابقين يضعان خلافاتهما جانباً ويسافران إلى بالي لمحاولة الحؤول دون زواج ابنتهما الذي يعتبرانه متسرعاً جداً.

وتختلف أجواء الفيلم الذي حصل على المرتبة الثالثة وهو "سمايل"، إذ هو من نوع الرعب النفسي، وقد بلغت مداخيله 8,4 ملايين دولار.

ويتناول هذا الفيلم قصة معالِجة (تؤدي دورها سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك)، تعاني اضطرابات بعدما شهدت على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها.

وتراجع فيلم الرعب الدامي "هالووين إندز" من المركز الأول إلى الرابع مسجلاً ثمانية ملايين دولار من الإيرادات، وهو يروي قصة القاتل المقنّع المرعب مايكل مايرز.

وحلّ خامساً فيلم من نوع آخر كلياً هو "لايل، لايل، كروكودايل" المقتبس من كتاب للأطفال، بمداخيل بلغت 4,2 ملايين دولار.

ويتمحور الفيلم على صبي صغير تنشأ صداقة بينه وبين تمساح يتمتع بالقدرة على الغناء، عثر عليه في عليّة منزله الجديد في نيويورك. ويؤدي خافيير باردِم دور صاحب التمساح.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في ترتيب هذا الأسبوع:

6- "ذي وومان كينغ" (1,9 مليون دولار)

7- "تيريفاير 2" (1,9 مليون دولار)

8- "دونت ووري دارلينغ" (880 ألف دولار).

9- "أمستردام" (818 ألف دولار)

10- "تراينغل أوف سادنس" (600 ألف دولار)