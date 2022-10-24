ترأسـت وزيـرة الأشغال العامـة ووزيـرة الكهرباء والماء والطاقة المتجـددة د. أماني بوقماز صباح اليوم الإثنين، اجتماع قيادي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وفي بداية الاجتماع رحبت بوقماز بقيادي الوزارة، مثمنة ثقـة القيادة السياسية في تكليفها بتولي الحقيبة الوزارية.

وقد اطلعت خلال الاجتماع على آخر المستجدات الخاصة بمشاريع الوزارة التنموية، الجاري تنفيذها والمتوقع طرحها قريبا، كما استمعت إلى كافة المقترحـات الـتـي مـن شـأنها تـطـوير العمل بالوزارة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة استمرار الانجاز وتطوير العمل داخل كافة قطاعـات الوزارة، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وحثت جميع قيادي ومنتسبي الوزارة على أهمية العمل بروح الفريق الواحـد وإعلاء مصلحة العمل، مع الالتزام بسرعة انجاز الأعمال المناطة بها جميع قطاعـات الـوزارة وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لكافة منتسبيها.

واعربت بوقماز عن فخرها واعتزازها بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة متوجهة لهم بجزيل الشكر على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمـل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين.