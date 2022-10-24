استطاع رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوي بمطار T5 ضبط كمية من مادة الماريغوانا المخدرة، كانت بحوزة 3 مسافرين على متن طائرة واحدة.

وفي التفاصيل، كشف مراقب جمارك مطار T5 عن أن الضبطية الأولى وقعت بعد اكتشاف مفتشة جمركية لفافة من مادة الماريغوانا المخدرة داخل لحم كان بحقيبة أحد المسافرين القادمين من إحدى الدول الآسيوية.



وقال إن الضبطية الثانية وقعت على نفس الرحلة، حيث ضبط أحد المفتشين الجمركيين ورقة نقدية ملفوفة بها مادة الماريغوانا كانت بداخل محفظة نقود أحد الركاب.



أما الضبطية الثالثة، فقد عُثر على مادة الماريغوانا وبذورها داخل ورقة كلينكس كانت في جيب بنطلون راكب بنفس الطائرة.



هذا، وتمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص. من جانبه، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد جميع المفتشين وأثنى عليهم لما يقومون به من مجهود واضح في مكافحة المخدرات وحفظ الأمن.