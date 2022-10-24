تقدم النائب د. عبد العزيز الصقعبي باقتراح برغبة بشأن تأجيل أقساط القروض الإنشائية لأصحاب الطلبات الإسكانية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك لحين الانتهاء من الخدمات الأساسية.

وقال الصقعبي في شرح اقتراحه، إنه لما كان العديد من أهالي مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك قد أبرموا قبل عامين عقد القرض الإنشائي مع بنك الائتمان، ولما كان استقطاع القرض سيبدأ في مارس 2023، ولما كانت مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك تفتقدان حتى الآن للخدمات الرئيسة كإيصال التيار الكهربائي والمياه العذبة وإنارة الشوارع وغيرها، ولما كانت المباني الخدمية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك كالجمعيات التعاونية والمخافر والمدارس والمستوصفات لم يتم تشغيلها حتى اليوم، وحيث إن كل ذلك سيعيق الأهالي من استغلال المنزل وسيترتب عليه التزامهم بإيجارات مساكنهم الحالية بالإضافة إلى تفعيل خصم قرض بنك الائتمان والذي سيلتهم عشر إجمالي الراتب، لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:



"تأجيل أقساط القروض الإنشائية للمواطنين المخصص لهم في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك حتى تكتمل الخدمات الأساسية ويتم تشغيل المباني الرئيسة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك".