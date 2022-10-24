أخفق مجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري .

وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128 نائبا

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 39 صوتاً مقابل 50 ورقة بيضاء و10 أصوت لعصام خليفة ، ويحتاج المرشح الرئاسي للحصول على أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى. وقرر بري رفع جلسة مجلس النواب.

وعقدت حتى الآن ثلاث جلسات نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية لم تنجح أي منها في انتخاب رئيس جديد.

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر الحالي.