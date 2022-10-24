مريم بندق

لفتت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إلى أهمية وضرورة الاستعجال في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر العام الماضي والذي نص على وضع أسماء شهداء " كورونا " والضحايا من الجيش الأبيض في أحد الأماكن البارزة في مستشفى جابر الأحمد ، وذلك تكريماً لدورهم الكبير وجهودهم المقدرة ولتتذكر الأجيال القادمة كل التضحيات التي قدموها للحفاظ على المنظومة الصحية في دولة الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين .

وبحسب القرار تم تكليف كل من وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، بإعداد برنامج وثائقي يبين ويوثق دور الجيش الأبيض وتضحيات الشهداء والضحايا منهم حتى يحفظ التاريخ بطولاتهم .