مريم بندق

كشفت مصادر خاصة ل " الأنباء" عن أن ميزانيات مكافآت الصفوف الأمامية جاهزة لجميع الجهات المتبقية التي لم تصرف حتى الآن.

وشددت المصادر على أن إيداعها في حسابات هذه الجهات يتم بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على كشوف الأسماء المرسلة إليه من الوزارة أو الجهة الحكومية ، وكذلك بعد اعتماد استمارة الصرف من المراقب المالي .

ولفتت إلى أن هذين الإجراءين الضروريين نص عليهما القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة مشيرة إلى أن اشتراط تقديم تعهد من قبل الموظفين شرط اضيف من قبل مجلس الأمة.

ونوهت إلى أن وزارة المالية أحاطت مجلس الوزراء بأن تأخير الصرف لبعض الجهات لا يرجع إلى وزارة المالية انما يعود إلى الجهات ذاتها التي لم تنجز الاجراءات التي نص عليها القانون حتى الآن.