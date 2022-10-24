مع تكبّد القوات الروسية خسائر متلاحقة في الحرب الأوكرانيّة، بدأت المخاوف تتزايد من احتمال إقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام القوة النووية لحسم الحرب التي يبدو أنها تسير باتجاه طريق طويل.

وعلى الرغم من أنّه ليس هناك أي دليل ملموس على قيام بوتين بالتجهيز لضربة نووية، ورؤية بعض المراقبين أن خطاب بوتين هدفه إخافة الدول الداعمة لأوكرانيا ليس إلا، فإن استخدام السلاح النووي يبقى خياراً مُحتملاً وفي أي لحظة.

لكن يبقى السؤال الأهم للمدنيين عن كيفية النجاة من الهجوم النووي.

كيفية النجاة من هجوم النووي

موقع Business Insider الأمريكي نشر تقريراً مُفصلاً يشرح فيه للمدنيين سُبلاً للنجاة في حال استخدام روسيا قنابل نووية في مناطق قريبة منهم، والتي من شأنها أن تساعد على إبقائهم أحياء وتحميهم هم ونسلهم من الإشعاعات المحتملة.

وتشكل الدقائق إلى الساعات التي تلي الانفجار النووي نافذة حرجة، إذ تقل احتمالية التعرض للإشعاع بنسبة 55% في الساعة الأولى بعد الانفجار و80% بعد 24 ساعة، وفقاً لمركز جونز هوبكنز للأمن الصحي.

ويمكن أن تخفف الإجراءات الفورية خلال تلك الساعات القليلة الأولى، مثل تغطية عينيك أو الاختباء في ملجأ داخلي، من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة..

إليك كيفية حماية نفسك في أسوأ السيناريوهات:

كيف أعرف بوقوع هجوم نووي؟

إيروين ريدلينر، خبير الصحة العامة في جامعة كولومبيا والمتخصص في التأهب للكوارث، يقول إن أفضل طريقة لمعرفة وقوع هجوم نووي وشيك هو التلفاز أو الراديو.

وأضاف أن أولئك الذين ليست لديهم إمكانية الوصول الفوري إلى التقارير الإخبارية، يمكنهم سماع صفارات الإنذار، لكن الضوضاء قد تكون مربكة.

أول 30 دقيقة: تجنَّب دعك عينيك وقم بحماية وجهك

أفضل ما يمكنك فعله بعد معرفتك بوقوع هجوم نووي، هو بكل بساطةٍ تجنُّب عينيك، عندما تضرب قنبلة نووية، فإنها تطلق وميضاً من الضوء وكرة نارية برتقالية عملاقة.

يمكن لقنبلة 1 ميغاطن (أكبر بنحو 80 مرة من القنبلة الذرية "ليتل بوي" التي ألقيت على هيروشيما اليابان) أن تُعمي مؤقتاً الناس على بعد 13 ميلاً (20 كيلومتراً) في يوم صافٍ، وما يصل إلى 53 ميلاً (85 كيلومتراً) في ليلة صافية.

أما مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإنها توصي بالسقوط على الأرض ووجهك للأسفل ويداك مطويتان تحت جسمك؛ للحماية من الحطام المتطاير أو الحرارة الشديدة التي قد تحرق بشرتك، أما إذا كان لديك وشاح أو منديل، فقم بتغطية أنفك وفمك، مع التأكد من إبقاء فمك مفتوحاً؛ حتى لا تنفجر طبلة أذنك من الضغط.

أول 45 دقيقة: ابحث عن مأوى في الداخل بعيداً عن النوافذ

يمكن لسلاح نووي واحد أن يودي بحياة عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من الوفيات الفورية في المدن الكبرى، إذ يعتمد عدد الضحايا على حجم السلاح ومكان تفجيره وعدد الأشخاص الذين يواجهون رياح الانفجار.

سيكون أمام الناجين من هجوم نووي نحو 15 دقيقة قبل وصول الجسيمات المشعة الشبيهة بالرمال، والمعروفة باسم التساقط النووي، إلى الأرض.

ويمكن أن يؤدي التعرض للتساقط إلى التسمم الإشعاعي، الذي يمكن أن يتلف خلايا الجسم ويؤدي إلى الوفاة.

ولذلك ينبغي للناس بمجرد معرفة وقوع هجوم نووي، البحث بشكل مثالي عن مأوى في الاتجاه المعاكس للمباني المتساقطة.

أفضل الملاجئ هي المباني مثل المدارس أو المكاتب مع عدد قليل من النوافذ أو بدون نوافذ، إذا لم تكن هناك مبانٍ متينة في الجوار، فمن الأفضل أن تكون في الداخل بدلاً من الخارج.

أما إذا كنت تحتمي بمبنى متعدد الطوابق، فاختر موقعاً مركزياً وابتعد عن الطوابق العلوية والسفلية.

إذا كان المبنى يحتوي على نوافذ، فقف في منتصف الغرفة، إذ يمكن أن تؤدي موجات الصدمة إلى تحطيم النوافذ حتى مسافة 16 كيلومتراً من الانفجار، مما يؤدي إلى زجاج متطاير قد يؤدي إلى إصابة الأشخاص القريبين.

أول 24 ساعة: اغسل جسمك بالماء وابقَ بالداخل حتى إشعار آخر

تعتبر الساعات التي تلي الانفجار حاسمة في تقليل التعرض للإشعاع، ويمكن للأطباء في كثير من الأحيان علاج الضرر الإشعاعي بمواد مثل يوديد البوتاسيوم.

ولكن في سيناريو الكوارث، قد لا يكون هناك عدد كافٍ من الأطباء أو أسرَّة المستشفيات لرعاية الجميع.

لذلك يجب على الأشخاص الذين كانوا بالخارج في أثناء الانفجار الاستحمام في أسرع وقت ممكن، والتأكد من أن الماء دافئ، واستخدام الصابون بلطف، فقد يؤدي الفرك الشديد إلى تكسير بشرتك ودخول الإشعاع منها، كما يجب عليك أيضاً تغطية أي جروح أو خدوش أثناء الغسل.

وما لم يُطلب منك الخروج من المنزل، فمن الأفضل البقاء في مكانك حتى ينخفض ​​خطر التلوث، إذ توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الانفجار النووي.

لا تستخدم البلسم أو غسول الجسم!

لا تستخدم البلسم أو غسول الجسم أو كريم الوجه بعد التعرض لانفجار نووي، لأن هذه المنتجات يمكن أن تلتصق بالجزيئات المشعة وتحبسها في بشرتك وشعرك.

انفخ أنفك وامسح أذنيك وجفونك، حيث يمكن أن تعلق الأوساخ في هذه الأماكن.

فيما يوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضاً بإغلاق طبقات الملابس الخارجية في كيس بلاستيكي، جنباً إلى جنب مع أي مناديل أو أقمشة مستخدمة لمسح جسمك أو وجهك.

تناول الأطعمة المعلبة

من الآمن استهلاك الطعام من المعلبات المغلقة مثل الزجاجات أو العلب.

كما يمكنك أيضاً تناول عناصر من حجرة المؤن أو الثلاجة، طالما تمسح الحاويات وأدوات الطهي والأواني.

لكن أي شيء يُترك مكشوفاً، مثل الفاكهة أو الخضار من الحديقة، سيكون غير آمن للأكل.