وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي، قال في مقدمته، صدر قرار من مجلس الوزراء للبدء بإجراءات تجهيز وإنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الاحمد السكنية وتكليف وزارة الصحة لتجهيزها لتقديم الرعاية الصحية لسكان المدينة والمناطق الجنوبية لتعطي دافعا إيجابيا لخدمة أهالي المناطق الجنوبية حيث أن أهالي المدن الجنوبية بأمس الحاجة لمثل هذه الخدمات المستحقة لهم بسبب معاناتهم من البعد عن المستشفيات والازدحام الذي يشهده مستشفى العدان الذي يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وكذلك قلة التخصصات بالمراكز الطبية.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

(1) ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للبدء في إنشاء وتجهيز مشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية منذ صدور القرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

(2) ما الموعد المحدد لتنفيذ هذا المشروع وبيان المراحل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

(3) ما الطاقة الاستيعابية المقدرة لهذا المشروع؟