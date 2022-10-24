أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان كسوف الشمس الجزئي الذي سيحدث غدا الثلاثاء سيبدأ في الساعة 11:58 صباحا وينتهي في الرابعة مساء.

وقال المرزوق مؤكدا توقعاته الفلكية: تحدثت يوم الخميس 13 أكتوبر عن حدوث كسوف للشمس وحذرت من النظر إليها، وأشرت إلى هذا الحدث الفلكي بالآتي نصه: «أما فلكيا ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري فسيحدث كسوف جزئي للشمس ومن المتوقع أن يبدأ في الساعة 11:58 صباحا وأنسب وقت لرؤيته الساعة 2:00 بعد الظهر».



وأضاف: من المتوقع أن ينتهي الكسوف الساعة 4:03 مساء، وننصح بعدم النظر الى الشمس إلا باستخدام زجاج عاتم، لافتا الى أن كسوف الشمس يحدث في آخر يوم من الشهر الهجري.



وكانت وزارة التربية أعلنت تعطيل الدراسة للطلبة فقط يوم غد الثلاثاء بسبب كسوف الشمس.