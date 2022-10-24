وجهت النائب عالية الخالد، سؤالاً إلى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، قالت في مقدمته، نشرت صحيفة الأنباء الكويتية في 8 أكتوبر 2022 خبراً عن حاجة وزارة الخارجية إلى (30) ملحقاً دبلوماسياً وقنصلياً من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية والقانون والإعلام والتاريخ والجغرافيا، وكان ذلك مع وجود عدد كبير من أبناء وطننا يعملون لدى وزارة الخارجية بوظيفة باحثين وباحثات سياسيات، وهي وظيفة تضطلع بأعمال الدبلوماسيين نفسها.

وطالبت تزويدها وإفادته بالآتي:

[1]- كشف بعدد وأسماء الباحثات السياسيات اللاتي يعملن في وزارة الخارجية حالياً.

[2]- هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف دبلوماسية أو قنصلية؟! إن كانت الإجابة بالإيجاب فكم عددهم؟! مع تزويدي بكشف بأسمائهن ووظائفهن حالياً وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بأسباب ذلك.

[3]- كشف بعدد العاملين و العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي .