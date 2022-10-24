مريم بندق

أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة ل " الأنباء " أن إصدار مجلس الوزراء مشروع مرسوم تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيعجل بالبت في الدوام المرن لموظفي الحكومة سواء بالمضي قدما في الأخذ بأحد المقترحات المطروحة من الجهات المختصة أو كما يتراءى للقائمين على الأمر، مستبعدا تقسيم الدوامين إلى صباحي ومسائي .

من الأهمية ذكر أن المجلس سينظر في مقترحات تشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها، وتشكيل المجالس واللجان العليا، وتحديد تبعية بعض الهيئات والمؤسسات للوزراء.