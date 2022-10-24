حذر رئيس مجلس أقسام العيون بوزارة الصحة استشاري العيون د.أحمد الفودري، من النظر المباشر الى قرص الشمس أثناء عملية الكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد يوم غد الثلاثاء عند الساعة 20ر01 ظهرا مبينا ان إطالة النظر قد تؤدي الى فقدان البصر.

وقال الدكتور الفودري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، إن النظر الى قرص الشمس أثناء الكسوف الجزئي يسبب الضرر على مركز الابصار في الشبكية بسبب الأشعة فوق البنفسجية مبينا أنه كلما طالت مدة النظر سيزيد الضرر ما يؤدي الى احتراق في مركز الابصار او اعتلال الشبكية الشمسي.

ودعا كل المواطنين والمقيمين في البلاد الى عدم النظر المباشر لقرص الشمس وعدم التصوير بالهواتف اذ قد تتعرض العين الى الاشعة الضارة وقت التصوير مشيرا الى انه يمكن متابعة الحدث عبر وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية حفاظا على العين.

وأفاد بأن أغلب الناس لا يملكون نظارات الحماية الخاصة التي تمكنهم من مراقبة هذه الظاهرة الكونية التي تمر بها البلاد داعيا أولياء الأمور الى متابعة ومراقبة أولادهم وعدم السماح لهم بالنظر المباشر الى قرص الشمس.

وسيشهد العالم غدا كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.