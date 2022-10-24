ألغت وزارة الداخلية الاستثناء الخاص ببعض الإقامات خاصة حملة المادة 22 (الالتحاق بعائل) اضافة إلى مواد 17 و19 و23 و24 من البقاء خارج البلاد لمدة تزيد عن الستة أشهر على ان تحسب بدء فترة الغياب من الأول من أغسطس 2022.

وخاطبت الوزارة العامة لنظم المعلومات للتفعيل اعتباراً من 1 / 02 / 2023، بحيث يتم إلغاء إقامة الوافد آلياً إذا تجاوزت مدة إقامته 6 أشهر خارج البلاد.

إقامة مادة 19

تنص المادة 19 على جواز منح الإقامة العادية للمستثمر، أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي

إقامة مادة 23

تتمثل في إقامة الدراسة، ويتيح الموقع الإلكتروني الرسمي إجراء عملية الاشتراك أو التجديد أو الإلغاء لهذا النوع من الإقامات.

إقامة مادة 24

هي إقامة عمل لمقدم دليل تواجد مصدر إنفاق، ويمكن تقديم الطلب عليها عبر الموقع الإلكتروني، أو التجديد أو الإلغاء.

ويدخل من ضمن مادة 24 إقامة الأرملة أو المطلقة للمواطن، وكان لها أبناء، ويمكن تجديدها.