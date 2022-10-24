نشرت وزارة الصحة «إرشادات صحية أثناء ظاهرة كسوف الشمس»، وهي كالتالي:

٭ من الضروري عدم النظر مباشرة لقرص الشمس أثناء الكسوف.

٭ النظر مباشرة للشمس دون حماية عند الكسوف، قد يسبب تلفا دائما أو مؤقتا في خلايا شبكية العين، أو اعتلال الشبكية، أو قد يسبب العمى لا قدر الله.

٭ النظارات الشمسية وعدسة الكاميرات الفوتوغرافية أو كاميرات الهواتف النقالة لا توفر حماية كافية لذلك.

٭ الطريقة الآمنة للنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف هي باستخدام النظارات أو التلسكوبات الخاصة لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية.

٭ من الضروري مراجعة الطبيب المختص حال ظهور أعراض على العين، بعد المشاهدة غير الآمنة للكسوف.