أصبح وزير المالية السابق ريشي سوناك أول بريطاني من أصول آسيوية، يفوز بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية.



وأعلن حزب المحافظين رسميا انتخاب سوناك زعيما له وبالتالي يتولى رئاسة الحكومة خلفا لرئيستها المستقيلة ليز تراس.



ولم يحتج سوناك إلى خوض الانتخاب بعد ان أقرت المرشحة بيني موردنت بهزيمتها أمامه في السباق نحو «10 داونينغ ستريت» وأعلنت انسحابها من المنافسة على زعامة الحزب والحكومة، بعد فشلها في الحصول على عدد أصوات من نواب الحزب يخولها خوض السباق.



وقالت المرشحة المنسحبة إن «هذا القرار تاريخي ويظهر مرة أخرى تنوع وموهبة حزب المحافظين».



وسبقها إلى ذلك رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي اعلن عزوفه عن الترشح لزعامة الحزب، رغم تأكيده الحصول على الـ 100 صوت اللازمة للترشح للسباق على الزعامة، مشيرا الى صعوبة الحكم في ظل حزب منقسم كما هو حزب المحافظين حاليا، على حد قوله.