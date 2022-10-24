استقبل معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة بالقاهرة معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له بحضور السفير حسام زكي – الأمين العام المساعد– رئيس مكتب الأمين العام.

حيث اطلع آل فهيد أمين جامعة الدول العربية على خطط المنظمة الجاري تنفيذها بجمهورية القمر المتحدة والتعاون القائم مع عدة مؤسسات عالمية وإقليمية بهدف المساهمة في مجال التنمية والتطوير لوضعها على خارطة السياحة على المستوى الإقليمي والعالمي لما تتمتع به من طبيعة ومناظر جمالية خلابة.

مشيرا بأن المنظمة وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع حكومة جمهورية القمر برعاية ودعم فخامة رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء أشاد ابو الغيط بجهود المنظمة التي تقوم بها على مستوى المنطقة العربية وما حققته من إنجازات على ارض الواقع لخدمة السياحة العربية لهذه كما وأشاد معاليه بمشاركة المنظمة العربية للسياحة المستمرة في أعمال القمم العربية لاسيما وأن العديد من القرارات التي صدرت لدعم صناعة السياحة على مستوى القمم يناط للمنظمة متابعة هذه القرارات وتنفيذها في إطار مجلس وزراء السياحة العرب.