

كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أمس الإثنين أن نادي مان يونايتد ونجم فريقه كريستيانو رونالدو سوف يتوصلان إلى قرار بشأن مستقبل البرتغالي في أولد ترافورد، مع ورود تقارير تفيد بأن نادي تشلسي الإنجليزي على استعداد للتعاقد معه.



وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن الأسطورة البرتغالي عاد إلى مانشستر الصيف قبل الماضي وكان هداف النادي في أول موسم له، لكن هذا الموسم كان صعبا، حيث أراد رونالدو مغادرة النادي بعد أن فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه اضطر للبقاء.



والآن انتهى به الأمر على مقاعد البدلاء أثناء خوض مباريات قوية، كما تم استبعاده من مباراة الفريق أمام تشلسي السبت الماضي، نتيجة قراره المثير للجدل بالمغادرة قبل صافرة النهاية خلال الفوز على توتنهام يوم الأربعاء الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذه العوامل، فإن مستقبل رونالدو سيتقرر ومن المحتمل أن يغادر في يناير أيضا، وسط تقارير عن أن اللاعب يمكنه المغادرة مجانا إذا لم يقبل دورا ثانويا في الفريق.



وأفادت تقارير بأن تشلسي مستعد للتعاقد مع رونالدو، حيث إن مالك البلوز، تود بويلي، كان مهتما برونالدو في الصيف، لكن تم رفضه، لأن يونايتد لم يرغب في البيع.