أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه سيتعين أن يكون للهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية الأخرى بالاتحاد الأوروبي، وسيلة شحن موحدة اعتبارا من عام 2024، بموجب تشريع صدر اليوم الاثنين بشكل نهائي.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 27 دولة عضو بالتكتل، إنه "لن يعد من الضروري بعد الآن شراء وسيلة شحن مختلفة في كل مرة تقوم فيها بشراء هاتف محمول جديد أو جهاز مشابه".

وأكدت الموافقة النهائية من جانب وزراء البيئة الأوروبيين، تصويتا جرى مؤخرا بالبرلمان الأوروبي لصالح شاحن عالمي، ويُنظر إليه بأنه شكلي.

وبموجب الاتفاق، سيصبح "يو إس بي-سي" هو مقبس الشحن القياسي بالاتحاد الأوروبي. ومن بين الأجهزة الأخرى التي يتضمنها الاتفاق، أجهزة الكمبيوتر اللوحي، وأجهزة القارئ الالكتروني، والكاميرات الرقمية،وسماعات الرأس والسماعات المحمولة.

كما يسمح التنظيم للمستهلكين بشراء أجهزة ووسائل شحن بشكل منفصل عن بعضها البعض.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا إن وجود "شاحن يلائم أجهزة متعددة سيوفر المال والوقت، ويساعدنا أيضا في خفض النفايات الالكترونية".

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي القاعدة الجديدة بعد الضغط على الشركات، لتصنيع وسائل شحن الهواتف المحمولة والأجهزة المحمولة الأخرى بشكل أكثر توحيدا منذ عام 2014، حيث تعود الاقتراحات الأصلية إلى عام .2009

وجاء الاتفاق على الرغم من مقاومة الصناعة لهذا الإجراء. وانتقدت شركة أبل الأمريكية بشكل خاص القانون باعتباره معيقا للابتكار.

وقالت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إن الخطوة قد تتسبب في التخلص من الكثير من المنتجات الحالية بشكل لا داع له.

غير أن المفوضية الأوروبية تقدر بأن التخلص من الشواحن يتسبب في 11 ألف طن من المخلفات الالكترونية كل عام.