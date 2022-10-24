يتصدر تغيير مركز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، في مباريات الفريق الفترة الماضية، اهتمام المحللين والجماهير العاشقة للريدز والفرعون خاصة أن هذا يجعله يخسر كثيرا، حسبما أفادت صحيفة "تيم توك" الإنجليزية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني إن تغيير المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب لمركز صلاح لن يساعد في تقدم الفريق واللاعب الذي سيخسر أكثر إذا لم يتراجع عن هذا الأمر، حسب أحد المحللين.

وأشارت إلى أنه بعد فوز ليفربول في مباريات في جولات بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، عاد إلى الأرض يوم السبت الماضي بعدما خسر أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد.

وتابعت أن ليفربول حظى بفرص للتسجيل أبرزها عبر فيرجيل فان ديك في الركلات الثابتة ومع ذلك، ظل محمد صلاح هادئًا بشكل ملحوظ ولمساته كانت أقل في المباراة بعدما اختطف أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات.

وأضافت أن عروض صلاح في المباراة تتزامن مع اللعب في مركز المهاجم بدلاً من مركزه المعتاد في الجناح الأيسر حيث قام كلوب بالعبث في نظامه المعتاد 4-3-3 مؤخرًا، ولعب 4-2-3-1 و4-4-2 في بعض الأحيان.

ولفتت إلى أن شريك صلاح في معظم المسابقات كان روبرتو فيرمينو ولهذا تساءل مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، كيفين كامبل، في تصريحات عن سبب أن يلعب رجل واحد فقط جنبًا إلى جنب مع صلاح.

ويعتقد مهاجم أرسنال وإيفرتون السابق أن داروين نونيز هو اللاعب المثالي لمشاركة صلاح في الهجوم، مشيدا بنونيز على عروضه التهديدية في الآونة الأخيرة وأنه أحدث فرقًا ضد مان سيتي ووست هام.

وخسر فريق ليفربول أمام مضيفه فريق نوتينجهام فورست بهدف دون رد فى المباراة التي اقيمت بينهما السبت الماضي على ملعب استاد سيتي جراوند الرياضي في افتتاح منافسات الاسبوع 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة الانجليزية، فيما ارتفع رصيد نوتينجهام فورست الى تسع نقاط فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير ليغادر قاع البريميرليج.

ويتصدر جدول ترتيب المسابقة الانجليزية حتى الآن ارسنال برصيد 27 نقطة يليه مانشستر سيتي وتوتنهام بنفس الرصيد 23 نقطة.

وكان نادي ليفربول أعلن في 1 يوليو تمديد بقاء المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد، لكن بحسب تقارير بريطانية، فإن محمد صلاح وقع على عقد حتى عام 2025 مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وفاز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام، برصيد 23 هدفًا لكل منهما، كما حصد "مو" جائزة أفضل صانع ألعاب بعدما قدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين، وكذلك رابطة النقاد الرياضيين.

وقاد محمد صلاح ليفربول للتتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي، لكن الفريق خسر لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، حيث خاض 254 مباراة، وسجل 156 هدفًا.