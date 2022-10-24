أفاد منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا بأن عدد زائري المعرض هذا العام تجاوز 180 ألف شخص أكثر من نصفهم (93 ألف) من الزائرين المتخصصين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المنظمون في ختام أكبر معرض للكتاب في العالم.

كانت نسخة العام الحالي (النسخة الرابعة والسبعين) أُقِيْمَت مرة أخرى دون التقيد بقيود كبيرة وذلك بعد عامين من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، وشارك في نسخة العام الحالي 4000 عارض من 95 دولة قدموا خلالها إصداراتهم الجديدة.

وطغا الطابع السياسي على نسخة العام الحالي بشكل خاص، وقال مدير المعرض يورجن بوس اليوم إن " هذا المعرض أرسل إشارات مهمة في خضم وضع سياسي عالمي ثقيل الوطأة"، لافتا إلى أن هذه الإشارات مفادها أن " الحوار على الصعيد الشخصي في فترات المناقشات الساخنة هو وسيلة مضادة للاستقطاب".

كانت العديد من المناقشات والمحاضرات وجلسات القراءة في المعرض دارت حول قضايا مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع في إيران وأفغانستان

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألقى خطابا أمام المعرض عبر الفيديو يوم الخميس الماضي، وبعد ذلك حلت أولينا زيلينسكا قرينة الرئيس الأوكراني ضيفة على المعرض ، وتولت مع إيلكه بودنبندر قرينةالرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير رعاية مشروع كتاب للأطفال اللاجئين القادمين من أوكرانيا، وقالت زيلينسكا عن هذا المشروع إنه "محاولة لتضميد الجراح".

كان عدد زائري نسخة العام الماضي التي أُقِيْمَتْ العام الماضي وسط قيود الجائحة، وصل إلى أكثر من 73 ألف شخص، فيما زارها نحو 130 ألف شخص افتراضيا عبر الوسائل الرقمية.

ولا يزال عدد زائري المعرض هذا العام أقل بصورة ملحوظة مقارنة بعددهم قبل وقوع أزمة كورونا عندما وصل إلى نحو 300 ألف شخص في عام .2019 وركز المعرض على عمل المترجمين تحت شعار "ترجمة، نَقْل، تَحَوُّل".

كانت إسبانيا هي ضيف شرف نسخة العام الحالي، ولهذا السبب شارك الملك فيلبي وزوجته الملكة ليتيزيا في افتتاح المعرض.