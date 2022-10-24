أعلنت المدير العام لمهرجان "أيام قرطاج الموسيقية" الفنانة درصاف الحمداني، عن تنظيم الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 21 إلى 28 يناير عام 2023.

وقالت الحمداني - في تصريحات لها إنه تقرر فتح الباب أمام الراغبين بالمشاركة في فعاليات المهرجان بالأعمال الموسيقية والفنيّة حتى يوم 8 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن المهرجان يستقبل كلّ الأشكال الموسيقية الإبداعية التي يقدمها الفنانون بشكل فردي أو في مجموعات من تونس وسائر دول إفريقيا والعالم العربي.

وأضافت أنه يشترط على المشاركين ألا تقلّ أعمارهم عن 18 عاما، مع تقديم عروض جديدة مرفقة بوثيقة الملكية الفكرية للمشروع والصلاحية الفنية للعرض، وينبغي ألا تتجاوز مدة العرض 45 دقيقة.