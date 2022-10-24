ألمحت الحكومة البولندية بقيادة حزب القانون والعدالة المحافظ الوطني اليوم الإثنين، إلى أنها لا تعتزم تنحية مسألة تعويضات الحرب مع ألمانيا جانبا، وذلك باقتراح أركاديوش مولارتشيك في منصب نائب وزير خارجية.

شغل مولارتشيك 51/ عاما/ سابقا منصب المفوض المسؤول عن إعادة تقييم تعويضات الحرب التي تطالب بها وارسو من برلين مقابل الدمار الذي وقع خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إنه سوف يتم إعلان تعيينه رسميا قريبا.

وكان مولارتشيك وهو عضو بالبرلمان عن حزب القانون والعدالة، رئيس لجنة برلمانية حددت في أيلول/سبتمبر تعويضات بقيمة 3ر1 تريليون يورو (3ر1 تريليون دولار) بسبب الأضرار التي لحقت بالبلاد على يد الاحتلال الألماني في الحرب التي امتدت من 1939 إلى .1945

قدمت الحكومة البولندية المطلب في مذكرة دبلوماسية إلى برلين وهو ما رفضته الأخيرة.

وتعتبر الحكومة الألمانية المسألة قد حلت في معاهدة( اثنين زائد أربعة) لعام 1990 التي مهدت الطريق لإعادة توحيد ألمانيا. وكان أطراف المعاهدة: بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة زائد ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية.