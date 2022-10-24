أثار الحريق الهائل الذي وقع في كوريا الجنوبية وتسبب في تعطل مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الرئيسية لأيام، المخاوف بشأن السلامة في دولة محورية في إمدادات خلايا أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء تعطل الخدمات الذي استمر لأيام بعد الحريق الذي شب في 15 تشرين الأول/أكتوبر في مركز بيانات في بانجيو حيث حاصر البطاريات المستخدمة في أنظمة الطاقة الاحتياطية، مؤثرا على شركات التكنولوجيا المحلية الرئيسية بما في ذلك كاكاو وهي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشار في كوريا الجنوبية وأشهر مقدم لخدمة الرسائل الفورية في البلاد .

ورغم أن "اس كيه سي أند سي" المشغلة لمركز البيانات، مازالت تحقق في سبب الحريق، فإنه أثار مجموعة جديدة من المخاوف بشأن سلامة البطاريات.

وقال لي هوجين، أستاذ هندسة السيارات في جامعة دايدوك "المخاوف بشأن السلامة تظهر مجددا بشأن بطاريات أيونات الليثيوم وتحتاج الحكومة إلى التدخل لمنع حوادث مماثلة من الوقوع لأنه بمجرد أن تسوء الأمور مع البطاريات، غالبا ما يكون الأثر كبيرا بشكل لا يمكن تحمله".