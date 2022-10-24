تم عرض مجموعة من ملابس وحذاء رعاة بقر وصور المدرسة الثانوية ولوحات جدارية وجوائز وسيارتين والمقطوعة الموسيقية الأصلية للأغنية الناجحة عالميا "وي ار ذا وورلد" (نحن العالم) عام 1985 خاصة بنجم موسيقى الريف الأمريكي الراحل كيني روجرز للبيع في مزاد علني نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت دار مزادات "جولين" إنه تم بيع أربع مقطوعات موسيقية أصلية محفوظة في إطارات من أغنية "نحن العالم" مقابل 156 ألفا و250 دولارا.

وتم بيع الأغنية التي كتبها ليونيل ريتشي ومايكل جاكسون وأنتجها كوينسي جونز- والتي تعاون فيها روجرز مع نجوم مثل تينا تيرنر وبروس سبرينجستين وسيندي لوبير- مقابل 50 مليون دولار ستوجه إلى صندوق أفريقي للإغاثة من المجاعة.

وكانت المقطوعة الموسيقية نفسها لها قيمة مميزة نظرا لأنها تحمل توقيعات العديد من النجوم، وفي بعض الحالات رسائل خاصة لروجرز.

ولد روجرز في ولاية تكساس الأمريكية عام 1938 وكانت له العديد من الأغاني الناجحة كما فاز بالعديد من جوائز "جرامي". وتوفي في جورجيا عام 2020 عن عمر 81 عاما.