حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي مجددا من أنه سيتم اتخاذ خطوات ضرورية للتعامل مع التقلبات الحادة في سوق العملة، إذ تسبب الارتفاع اللاحق للين مقابل الدولار الأمريكي في تكهنات بأن السلطات النقدية تدخلت مرة أخرى.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين، أن سوزوكي قال للصحفيين: "نراقب التطورات في سوق العملة...لا يمكننا التغافل عن التقلبات الحادة الناجمة عن المضاربات، ونحن جاهزون لاتخاذ خطوات ضرورية عند الحاجة".

وأضاف: "نحن في موقف نواجه فيه المضاربات بصرامة".

وانخفض الدولار، الذي تم تداوله عند مستوى 149 ينا في وقت مبكر من اليوم، إلى حدود 145 ينا، بعد دقائق من تصريحات سوزوكي.

ولا يزال الين ضعيفا أمام الدولار، مما يعكس اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

تدخلت السلطات اليابانية، يوم الجمعة الماضي، خلال ساعات التداول في نيويورك، بعدما اقترب الين من 152 مقابل الدولار. كان هذا هو التدخل الثاني منذ 22 أيلول /سبتمبر عندما أنفقت اليابان قرابة 84ر2 تريليون ين (19 مليار دولار) لدعم العملة.