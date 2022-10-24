دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى التضامن والتكاتف والعمل المشترك، لتحقيق الإتاحة الإعلامية والمعلوماتية في مختلف المجالات والمهن، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، والالتزام بمبادئها، وتطوير مبادرات جديدة بشأنها، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمجالات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، والذي يحتفي به العالم هذا العام تحت شعار "تعزيز الثقة باعتباره أمرا لا غنى عنه في إطار الدراية الإعلامية والمعلوماتية".

وأضافت "الإيسيسكو" أن إتاحة الدراية الإعلامية والمعلوماتية أساس لتحقيق الثقة، التي تضمن تماسك النسيج الاجتماعي والإنجازات الاجتماعية لخدمة المنفعة المشتركة، فإنها تؤكد على أهمية تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز المعارف الإعلامية في ظل التدفق الإعلامي الهائل للمعلومات المضللة، وما يشهده العالم من طفرة تكنولوجية في عصر الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس.