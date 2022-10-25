محمد الجلاهمة - عبدالله قنيصأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن توجه الحكومة الى إنشاء مصحات عالمية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان، وذلك بسرية تامة حتى يعودوا الى المجتمع أعضاء فاعلين.وجاءت تصريحات الخالد خلال زيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمتابعة ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر بنحو مليون قرص لاريكا و4 كيلو من المخدرات و386 زجاجة خمر وكمية من اقراص الكبتاغون ومبالغ مالية حصيلة البيع، بحوزة مواطن في منطقة الفردوس وبدون في الصليبية.هذا، وكان في استقبال النائب الأول الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن الجنائي.واستمع إلى شرح مفصل من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس عن طريقة ضبط الكمية والجهود التي بذلتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من خلال ورود معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بحيازة شخصين كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، للمتاجرة فيها، وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهما المخدرات.وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بث السموم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيدا بقدرة رجال الأمن على التصدي لكل أساليب ترويج المواد المخدرة وتوجيه الضربات المستمرة لتجار المخدرات، داعيا إلى المزيد من اليقظة وتكثيف التحريات لضبط المهربين والمروجين لهذه الآفة.