شكّل الوكيل المساعد لشؤون التعاون أحمد فريج العنزي فريق عمل لمتابعة المنتج الوطني ومدى التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق آلية الشراء المباشر المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.



جدير بالذكر أن الفريق يقوم بمهام عمله أثناء الفترة المسائية التي تبدأ فيها المزادات ببيع المنتج المحلي طوال أيام الأسبوع في كل من «شبرة وافر الصليبية» و«مزاد الأندلس»، وعليه فإن الوكيل المساعد لشؤون التعاون والفريق المشكل سيقومون بترجمة وتفعيل توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة للوقوف على تنفيذ القرار ومحاسبة الجمعيات التي لا تلتزم بتطبيق التعاميم والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.