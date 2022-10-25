تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي والذي يحل في شهر أكتوبر من كل عام، نظم البنك الأهلي المتحد بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ندوة توعوية في المبنى الرئيسي للبنك.



وتحدثت في الندوة خلود الصوراني أخصائية رعاية الثدي، ورغد عبيد أخصائية التغذية في مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتضمنت الندوة توعية لموظفات البنك بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض، وتعريف السرطان بشكل عام وعلامات، وأعراض سرطان الثدي، وتحديد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض وسبل الوقاية منه، كما تضمنت الندوة أهمية الفحص المبكر في التشخيص والمساعدة على الشفاء من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله الأولى، والتعريف بالمواقع التي تتوافر فيها خدمة الفحص المبكر. كما شهدت الندوة حوارا مفتوحا بين موظفات البنك والمتخصصات من مركز الكويت لمكافحة السرطان.



كما أكد البنك خلال الندوة دعمه لهذه المبادرة من خلال توزيع أشرطة وردية على جميع الموظفين وحثهم على ارتدائها دليل على دعمهم لهذه المناسبة.



وتأتي هذه الندوة في إطار المبادرات التوعوية التي يحرص البنك على إطلاقها كجزء من برنامجه للمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع، حيث تعكس هذه الندوة اهتمام البنك بموظفيه ودعمهم وتعزيز جميع الجوانب المتعلقة بصحتهم ورفاههم.



وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: تأتي هذه الندوة التوعوية من منطلق حرصنا على نشر الوعي حول أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً بالنساء، ما يدعم الجهود المجتمعية المشتركة لمكافحة هذا المرض.



وأضافت: على الرغم من أن سرطان الثدي هو أحد أخطر الأمراض التي تهدد النساء إلا الكثيرات منهن ليس لديهن المعرفة الكافية عن أعرضه وأهمية الكشف المبكر في تحقيق الشفاء وإنقاذ حياتهن، ومن هنا تبرز أهمية الجهود التوعوية في زيادة الوعي المجتمعي، ما يساعد على التصدي لهذا المرض والانتصار عليه.