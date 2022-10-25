في سياق إستراتيجيته للتطوير التكنولوجي وتزويد عملائه بأفضل تجربة مصرفية



أعلن بنك برقان مؤخرا عن إطلاقه لأحدث خدماته الرقمية (Apply Now)، التي تمكن العملاء الحاليين لدى برقان والعملاء الجدد من الحصول على كل المنتجات والخدمات المصرفية لديه إلكترونيا بشكل فوري، عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (online.burgan.com) أو خدمات الـ Mobile Banking باستخدام تطبيق برقان للأجهزة الذكية.



وتمكن هذه الخدمة المطورة عملاء برقان الحاليين والمؤهلين من الحصول على كل منتجات وخدمات البنك التي يرغبون فيها بشكل أسهل وأسرع من أي وقت مضى، ودون الحاجة إلى زيارة الفرع، كفتح الحسابات الجديدة بمختلف أنواعها، أو طلب جميع أنواع بطاقات برقان الائتمانية، أو حتى تقديم طلبات القروض.

وسيحصل العميل بمجرد تقديمه للطلب على رقم مرجعي يمكنه من تتبع حالة طلبه، والحصول على الموافقة وتنفيذ الطلب خلال وقت قياسي، بالإضافة الى ذلك، يمكن لعملاء برقان الحاليين الحصول على بعض المنتجات والخدمات البنكية، وفتح بعض الحسابات كحساب كنز وحساب الاستثمار اليومي والودائع وغيرها الكثير في أقل من دقيقة عبر تطبيق برقان الهاتفي أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (online.burgan.com).

وقد علق رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، ناصر القيسي حول إطلاق الخدمة الجديدة بقوله: جوهر ما نقوم به في بنك برقان هو أن نضمن لعملائنا أعلى مستوى من التجربة المصرفية المرموقة التي يتطلعون إليها، بما يلبي احتياجاتهم في ظل متغيرات هذه المرحلة، حيث يطمح العملاء اليوم إلى المرونة الكاملة وإمكانية الوصول في أي وقت ومن أي مكان، وهنا يظهر الدافع وراء تطوير هذه الخدمة الجديدة.

كما ندرك أن الأساليب المصرفية التقليدية لم تعد كافية لأسلوب الحياة العصرية السريعة والرقمية، ولهذا نلتزم بدورنا كشريك مصرفي لعملائنا من خلال تطوير حلولنا المصرفية بما يتماشى مع المتغيرات في ضوء هذا الواقع.



من جانبه، صرح دينيز جنكيز، رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية لمجموعة بنك برقان قائلا: تأتي هذه الخدمة في سياق استراتيجيتنا في بنك برقان للتطوير التكنولوجي لخدماتنا، كما تركز بشكل أساسي على تطوير التجربة المصرفية لعملائنا الحاليين والعملاء الجدد وجعلها أسهل وأسرع من أي وقت مضى، من خلال تلبية تطلعاتهم بما يتماشى مع مركزية العملاء لدينا على امتداد عملياتنا وبشكل يتوافق مع شعارنا الذي نؤمن به ونتبناه (أنت دافعنا).



وأضاف: ساعدنا على تطوير هذه الخدمة وإطلاقها بشكل سلس وناجح اعتمادنا على خدمة تحديث البيانات إلكترونيا بنموذج (اعرف عميلك) الإلكتروني، التي تم إطلاقها في وقت سابق، مما يعكس أهمية تكامل وديناميكية استراتيجية التطوير التكنولوجيلدى برقان، كما يندرج ضمن أهدافنا من وراء إطلاق هذه الخدمة تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل الحاجة إلى الدورة المستندية الورقية في معاملات البنك.



ويواصل بنك برقان تطبيـــق استراتيجيتــــه للتطوير التكنولوجي عن طريق طرح أحدث الخدمات والمنتجات الرقمية والحلول التكنولوجية، بهدف تزويد عملائه بتجربة مصرفية مرموقة ومتطورة مصممة خصوصا لتواكب ديناميكية أسلوب حياتهم واحتياجاتهم العصرية.