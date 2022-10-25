يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثاني على التوالي بهدف توعية عملاء البنوك بعدد من المخاطر لاسيما مع انتشار العديد من الجرائم الإلكترونية وضرورة تعزيز دور البنوك في زيادة الوعي السيبراني لحماية بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.



وقال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان علي المعتوق: في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الجرائم الإلكترونية بين مستخدمي الانترنت والهواتف المحمولة لاسيما بعد ان اصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وبات من الصعب علينا ان نتخلى عنها لكن وجب علينا الحذر منها، فقد اصبحت اساسا لعمليات التسوق والتطبيقات البنكية ومن هنا يكمن التحدي الحقيقي في فهم استراتيجية استخدام هذه النوعية من التكنولوجيا وانتشار عمليات الاحتيال عن طريق الهندسة الاجتماعية والتي تعتبر الاعلى انتشارا في عمليات القرصنة في الكويت.



وأوضح المعتوق ان الهندسة الاجتماعية هي عملية إيهام الضحايا بأن الاتصال يأتي من جهة موثوقة حتى يحصل المحتال على ثقة الضحية ويقوم بإقناعه بالافصاح عن بياناته السرية والشخصية والمصرفية وحتى في بعض الحالات يطلب منه تحميل برامج وتطبيقات مشبوهة او الضغط على روابط غير موثوقة من خلالها يتمكن من سرقة بيانات ومعلومات وكلمات المرور.



وأضاف ان اكثر طرق الهندسة الاجتماعية شيوعا في الفترة الأخيرة هي عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والروابط المشبوهة والبريد الالكتروني حيث يلجأ المحتال إلى دمج عدة طرق لانتحال صفة الجهات الموثوقة والوصول إلى بيانات العملاء الشخصية والمصرفية.



وأشار الى انه يجب الحذر من هذه المكالمات والرسائل النصية التي تزعم انها من مصدر موثوق وتقوم بانتحال صفة البنوك والوزارات الرسمية وشركات الاتصالات، كما يجب فهم خطورة الروابط الإلكترونية التي تأتي عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.