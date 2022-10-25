أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الأول والثاني لشهر أكتوبر 2022 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو وحيد صادق رزق، وذلك عن شهر سبتمبر 2022.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: محمد نايف العتيبي، هنادي موفق خطاب، علي عبدالله الاستاد، لآلئ جاسم الليفان، سعاد صالح الماص، عروب أحمد القطان، عبدالله خالد عزيران، عبدالله بدر البحر، منيرة عبداللطيف عبدالرحمن، عمشة محمد فيحان، حنان سلمان العلي، عمر عبدالرحمن العمر، محمد محمد عبدالهادي، سندس يوسف العجيل، ثامر محمد المعصب، داود عبدالغني عبدالكريم، مذكر عايض الرشيدي، مصطفى حمزة كوروث، دعيج فهاد المطيري، محمد طه المورايري.