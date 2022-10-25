أكد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والخزانة في بنك وربة أنور الغيث حرص البنك على دعم طلبة الجامعات وإشراكهم في البرامج وورش العمل المتخصصة بهدف اكتسابهم للخبرات والمهــارات المتنوعـــة، كونهم أهم ركائز التنمية الشاملة، والعنصر الأبرز في الاستدامة التي تأتي ضمن أولويات بنك وربة، مشيرا إلى أن البنك يحقق نتائج إيجابية، ونموا على مختلف الأصعدة وفق خطط واستراتيجيات تركز على الاستثمار في الطاقات البشرية.



وأضاف الغيث في كلمته خلال لقائه ممثلي الجامعات الذي دعا إليه البنك بمناسبة إطلاق برنامج «رواد» لتبني ابتكارات طلبة الجامعات في نسخته الرابعة الذي يعد الأول من نوعه في الكويت، والذي انطلق في 23 أكتوبر ويستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل، أن البرنامج برهن منذ انطلاقته عن قدرته على تحفيز طاقات طلبة الجامعات المشاركين إضافة إلى موظفي بنك وربة بهدف بناء المزيد وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة التي تتجاوب مع احتياجات العملاء.



وحـــول البرنامـــج والمشاركين فيه، أشار الغيث إلى بنك وربة سيفتح المجال أمام طلبة السنة الدراسية الثالثة والرابعة لكل من: جامعة الكويت، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأميركية في الكويت والجامعة الأسترالية للمشاركة في برنامج رواد في نسخته الرابعة، حيث ستقوم لجنة مختصة باختيار المرشحين المناسبين من كل جامعة ليتم لاحقا تشكيل فريق يمثل الجامعة يتكون من 5 طلاب في أي تخصص للمنافسة مع فرق الجامعات المشاركة في البرنامج، لافتا إلى أن مدة البرنامج تمتد لفترة 7 أسابيع يتخللها عقد عديد من ورش العمل لإثراء معلومات الطلبة في هذا المجال وتزويدهم بكل المعارف اللازمة لهم في المجال المصرفي بحيث تسهل عليهم بلورة خدمات ومنتجات خلاقة تثري القطاع المصرفي عبر شراكتهم في تصميم هذه المنتجات والخدمات المصرفية.