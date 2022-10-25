العريعر: الهيئة تعيش عرسها الديموقراطي من خلال إجراء الانتخابات الطلابية



ثامر السليم - عبدالله الراكان





في مفاجأة ربما لم تكن متوقعة فازت قائمة «المستقبل الطلابي» في انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إذ حصدت 6288 صوتا لتحل في المركز الأول، بينما حصلت القائمة المستقلة على 4688 صوتا والتي استحوذت على الفوز بالانتخابات الطلابية طوال السنوات الماضية.

وكانت أجواء الانتخابات تنافسية صباح أمس الإثنين، والتي تنافست عليها قائمتان للفوز بمقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد وهي «المستقلة» و«المستقبل الطلابي».

وشهدت مواقع كليات ومعاهد الهيئة المختلفة في كل من العارضية والشويخ تواجدا طلابيا لافتا في ظل إجراءات تنظيمية من قبل عمادة شؤون الطلبة في «التطبيقي»، حيث شهدت إقبالا كبيرا من منتسبي الهيئة في كل كلياتها.

وفي هذا الصدد أكد عميد شؤون الطلبة في التطبيقي د.عبدالكريم العريعر، ان الهيئة تعيش عرسها الديموقراطي، وذلك من خلال اجراء عملية الانتخابات الخاصة بالاتحاد العام لطلبة ومتدربي هيئة الانتخابات، مشيرا الى تنافس قائمتي المستقلة وقائم المستقبل الطلابي على مقاعد الهيئة الادارية.

ولفت د.العريعر الى وجود 12 لجنة اقتراع موزعة على كليات ومعاهد الهيئة بالإضافة الى لجنة الفرز الرئيسية في العارضية، مؤكدا انه تم الاجتماع مع رؤساء اللجان لشرح آلية الاقتراع، كما تم الاجتماع مع ادارة الامن والسلامة لوضع الخطط الرئيسية لضمان سير ونجاح عملية الانتخابات، وكذلك عملية فض الاجتماعات الكبيرة اللي تكون من قبل أبنائنا الطلبة. وأشار د.العريعر إلى انه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير قوة أمنية من إخواننا العسكريين وكذلك الشرطة النسائية في ظل توجيهات مدير عام الهيئة للحفاظ على أمن ابنائنا الطلبة وتنسيق عملية الانتخابات بكل يسر وأمان لهم، مشيرا إلى أن مشاركة الطلبة والطالبات في هذا العرس الديموقراطي واختيار من يمثلهم في الهيئة الإدارية بمنزلة نقل صوتهم ومشاكلهم الى الادارة العليا.

وحول أجواء الانتخابات، فقد شهدت كلية التربية الأساسية في موقع الهيئة بالعارضية إقبالا طلابيا كبيرا من قبل طلاب وطالبات الكلية، حيث توافد عدد من الطلبة منذ الصباح الباكر في أروقة الكلية، وقد كانت أجواء الانتخابات حماسية بين الطلبة، مع انتشار واسع للافتات المؤيدة للقوائم المتنافسة، وشهدت الانتخابات تواجد رجال وزارة الداخلية في محيط الكليات لضبط حركة المرور والأمن العام.

وشهدت انتخابات اتحاد طلبة الهيئة في كلية الدراسات التجارية حضورا متفاوتا في لجان الطلاب والطالبات، حيث حرص مندوبو القوائم على التواجد من الساعة الثامنة صباحا لحث الطلبة على المشاركة والتصويت في العملية الانتخابية، فلم تخلو اللجان الانتخابية في كلية الدراسات التجارية من تواجد الطلبة أمام قاعات الاقتراع مطلقين صيحاتهم الحماسية لدعوة الطلبة للمشاركة واثبات حضورهم في هذه الانتخابات. كذلك لم تكن انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في لجان موقع الشويخ مختلفة عن باقي الكليات، فقد كان تواجد الطلبة لافتا منذ الصباح الباكر من فتح باب الاقتراع الساعة 8 صباحا.

حيث شهدت لجان كلية الدراسات التكنولوجية توافدا طلابيا عند لجان الاقتراع بتنظيم من رجال وزارة الداخلية خارج اللجان، حيث شهد الحضور انسيابية في دخول القاعات وتجهيز اجهزة الحاسوب للتصويت الإلكتروني.