تحديد الكميات الدقيقة من فيتامين C لصحة المناعة المثلى



إذا كنتِ تحملين بضعة كيلوغرامات إضافية في الوزن، فقد تحدث تفاحة أو اثنتان إضافيتان في اليوم فرقا في تقوية جهاز المناعة لديك والمساعدة في درء مرض «كوفيد-19» وأمراض الشتاء.

وحددت دراسة أجرتها جامعة أوتاغو الجديدة في كرايست تشيرش، لأول مرة، بالضبط مقدار فيتامين C الإضافي الذي يحتاج اليه الإنسان، مقارنة بوزن الجسم، لتحقيق أقصى قدر من الصحة المناعية.



ووجدت الدراسة، التي شارك في تأليفها الأستاذ المساعد أنيترا كار من قسم علم الأمراض وعلوم الطب الحيوي بالجامعة، وجدت أنه مقابل كل 10 كيلوغرامات من الوزن الزائد الذي يحمله الشخص، يحتاج جسمه إلى 10 ملغ إضافي من فيتامين C يوميا، ما سيساعد في تحسين صحتهم المناعية.



وأشار البروفيسور كار: «ربطت الدراسات السابقة بالفعل بين زيادة وزن الجسم وانخفاض مستويات فيتامين C. ولكن هذه هي الدراسة الأولى لتقدير مقدار فيتامين سي الإضافي الذي يحتاج اليه الأشخاص يوميا، مقارنة بوزن أجسامهم، للمساعدة في تقوية صحتهم». ونشرت الدراسة في المجلة الدولية Nutrients، وشارك في تأليفها مع باحثين من الولايات المتحدة والدنمارك، وجمعت نتائج دراستين دوليتين رئيسيتين سابقتين.



وحددت الدراسة مقدار فيتامين C المطلوب للأشخاص ذوي الوزن المرتفع مقارنة بوزن أساسي يبدأ من 60 كيلوغراما، يستهلك متوسط تناول فيتامين C الغذائي النيوزيلندي 110 ملليغرامات يوميا، وهو ما يحققه معظم الناس من اتباع نظام غذائي متوازن.



بمعنى آخر، سيحتاج شخص يزن 90 كيلوغراما إلى تناول 30 ملليغراما إضافيا من فيتامين C لتحقيق الهدف الأمثل وهو 140 ملليغراما في يوم، بينما يحتاج شخص يزن 120 كيلوغراما إلى 40 ملليغراما إضافيا من فيتامين C يوميا لتحقيق 150 ملليغراما يوميا.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»