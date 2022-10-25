استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله - بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون. كما استقبل سمو ولي العهد - حفظه الله - بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، وهم كل من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس د.عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس ببرقية تهنئة إلى رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية زامبيا نيللي بوتيت كاشومبا موتي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها.