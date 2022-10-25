وجهت النائب عالية الخالد سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، قالت في مقدمته: نشرت صحيفة «الأنباء» الكويتية في 8 أكتوبر 2022 خبرا عن حاجة وزارة الخارجية إلى 30 ملحقا ديبلوماسيا وقنصليا من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية والقانون والإعلام والتاريخ والجغرافيا، وكان ذلك مع وجود عدد كبير من أبناء وطننا يعملون لدى وزارة الخارجية بوظيفة باحثين وباحثات سياسيات، وهي وظيفة تضطلع بأعمال الديبلوماسيين نفسها.



وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي:



1- كشف بعدد وأسماء الباحثات السياسيات اللاتي يعملن في وزارة الخارجية حاليا.



2- هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف ديبلوماسية أو قنصلية؟! إن كانت الإجابة بالإيجاب فكم عددهن؟! مع تزويدي بكشف بأسمائهن ووظائفهن حاليا وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بأسباب ذلك.



3- كشف بعدد العاملين والعاملات في السلك الديبلوماسي والقنصلي.