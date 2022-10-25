أبرق دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون مهنئا بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة، وجاء في نص البرقية: يطيب لي باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أن أتقدم من سيادتكم بخالص التهنئة على الثقة الكبيرة التي منحكم إياها السادة أعضاء مجلس الأمة باختيارهم لكم وبالتزكية رئيسا لمجلس الأمة، إنني إذ أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد في مهامكم وللكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار، نتطلع من خلالكم إلى العمل من أجل تعزيز صيغ التعاون بين مجلسينا في مختلف المستويات وفي كافة المنتديات البرلمانية لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصلحة أمتنا في منعتها ووحدتها واستقرارها.