أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي اهتمامها بمطالب العاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي.



وقالت البغلي في تصريح صحافي، انها ستعقد اجتماعا عاجلا مع المعنيين بالمكتب لمعرفة ودراسة مطالب الموظفين وفق الأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة من ديوان الخدمة المدنية.



وتابعت: إن من حق كل موظف المطالبة بحقوقه سواء المادية أو القانونية والمعنوية بالطريقة التي يكفلها القانون، لافتة إلى حرصها كوزيرة مسؤولة عن المكتب على توفير بيئة العمل المناسبة لجميع منتسبي الإنماء الاجتماعي.