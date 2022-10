اختتمت «solutions by stc»، مشاركتها بمنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، والذي عقد برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، وبتنظيم شركة «NoufEXPO» بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبرعاية بلاتينية لشركة «stc».



وتأتي مشاركة «solutions by stc» من خلال هذه الرعاية في هذا الحدث تماشيا مع التزامهما بدعم الوطن من خلال المساهمة بدور فاعل في تحقيق رؤية الكويت 2035، لاسيما بعد أعوام من الرعاية للدورات السابقة من منتدى الحكومة الإلكترونية وستستمر في المشاركة من خلال لعب دور مساهم وفعال، تماشيا مع واجبها الوطني.



وفي إطار أنشطتها المكثفة خلال هذا الحدث، ألقى مشاري الحمد مدير عام مبيعات الشركات في solutions by stc، كلمة رئيسية خلال المنتدى بالنيابة عن stc، كما شارك فريق العمل في عدد من الجلسات النقاشية التي تم خلالها استعراض بعض الأفكار والمعلومات التي أثرت المنتدى.



وتعليقا على رعاية stc ومشاركتها في المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لـ «solutions by stc» محمد النصف: «انطلاقا من دورنا البارز في تعزيز التحول الرقمي، نفخر بالمشاركة في هذا المنتدى السنوي المتميز الذي يهدف لوضع حجر الأساس لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في الكويت وتمكين التحول الرقمي، حيث تلتزم stc وذراعها للأعمال solutions by stc بتطوير البنية التحتية الرقمية في الكويت ولعب دور مساهم من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة في العديد من المشاريع والبرامج».

وأضاف النصف: «يعد منتدى الحكومة الإلكترونية مبادرة مهمة وأساسية لدعم التحول الرقمي محليا ودعم التكنولوجيا الرقمية في قطاعاتها، بعيدا عن الأساليب التقليدية إلى التطبيقات الرقمية التي تتماشى مع المعايير الدولية، ونسعى الى المساهمة في إطلاق نهضة رقمية شاملة في الكويت من خلال استكشاف التقنيات المبتكرة وتعزيز التحول الرقمي».



وتابع بالقول: «انطلاقا من خبرتها الممتدة على مدار عقدين من الزمن، كمسرع للابتكار وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تساهم «solutions by stc»، بتوفير حلول تقنية متقدمة وخدمات تعزز التحول الرقمي لقطاع الأعمال بالقطاعين العام والخاص، مما يدفع الاقتصاد الكويتي نحو الأمام، وهو الأمر الذي يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035 والمنتدى».



هذا، ومن منطلق دورها الفاعل في المنتدى، شاركت «solutions by stc» في حلقة نقاشية أقيمت خلال اليوم الثاني، بعنوان: «المحاور الرئيسية لخطة التنمية وربطها باستراتيجية الحكومة الإلكترونية للكويت»، حيث ناقش الحمد، إلى جانب أعضاء آخرين، عددا من المحاور الرئيسية لخطة واستراتيجية تطوير الحكومة الإلكترونية.

وشملت المتطلبات العامة المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرئيسية المحددة في الاستراتيجية من التخطيط إلى مراحل الإنجاز.