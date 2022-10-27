أعلن بنك بوبيان عن توقيعه مذكرة تفاهم مشتركة مع Enabill المتخصصة في رقمنة خدمات المطاعم، وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية لكل شرائح عملائه الباحثين عن أفضل التجارب في عالم الخدمات التكنولوجيا الرقمية بصورة كبيرة.



وقال اختصاصي إدارة الابتكار والشراكات في بنك بوبيان سليمان الرومي تعليقا على المذكرة: هدفنا دائما في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة وبسيطة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات تعتمد على جانبي الإبداع والابتكار وهو ما يوليه بنك بوبيان اهتماما كبيرا لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة.



وأوضح ان غالبية الخدمات المصرفية الرقمية التي نقدمها للعملاء عبر هذه المنصات تم تطويرها وتحديثها لمواكبة التغير الملحوظ في القطاع المصرفي، وذلك إيمانا من بنك بوبيان بضرورة مواكبة التطورات التي تتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، حيث يمكن القول إن بوبيان نجح في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.



وأضاف أن هذه المذكرة تعد استكمالا لسلسلة إنجازات بنك بوبيان في دعم المبادرين والشركات التكنولوجية الناشئة، حيث نجد في السنوات الاخيرة ان البنك قد نقل الكويت بخدماته التقنية المميزة إلى مصاف الدول الأكثر تطورا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من خلال إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عند بعد، وعلى سبيل المثال خدمة UTap التي كان أول من اطلقها في الكويت والمتاحة على تطبيق بوبيان والتي تمكن عملاء البنك من الدفع والسحب النقدي بواسطه هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اندرويد ضمن باقة خدماته.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة Enabill فيصل المري ان الشركة توفر أجهزة فريدة من نوعها تسهل عمليات الطلب والدفع بين المطاعم وضيوفهم، موضحا أنه بمجرد لمس الهاتف لأجهزة «Enabill» ستوفر لضيوف المطاعم تصفح قائمة الطعام، اختيار الوجبات، ثم دفع فاتورة الحساب بأسهل الطرق، وهذا يمنح رواد المطاعم راحة كاملة وتجربة متناهية السلاسة ويسهل على المطعم التركيز على تقديم أفضل سبل الضيافة لعملائه.



وأضاف أن «Enabill» تعمل مع أكبر العلامات التجارية في ساحة المطاعم والكافيهات الكويتية. وقد لاحظ العديد من شركاء «Enabill» تطورا إيجابيا في حجم طلبات كل طاولة في المطعم وسلاسة التشغيل والعمل، بالإضافة إلى زيادة زوار المطعم نتيجة لسرعة الطلب وتناول الطعام، ومن ثم المغادرة.

وأفاد بأن الشراكة مع «بوبيان» تنسجم مع استراتيجية الشركة التي تهدف لخدمة الفئة الشبابية الذين يتميزون بحبهم للسرعة والتكنولوجيا لمواكبة التطور والحلول الفريدة من نوعها.

علما أنه وبعد إطلاق Enabill لوحظ وجود شريحة كبيرة من مستخدمي التقنية هم من فئة الشباب التي يخدمها البنك أيضا، ويتميز فريق Enabill بأنه مكون من الشباب الذي يدعم ويفهم احتياجات المستخدمين من هذه الفئة.