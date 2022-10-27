شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المعرض الطلابي الأول المقام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك ضمن إطار الاهتمام بالطلبة والحرص على التواجد بمختلف الفعاليات التي تدعم العملية التعليمية، بما يعزز استراتيجية البنك في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الشباب وتنمية قدراتهم.



وأقيم المعرض الطلابي لأول مرة، برعاية «بيتك»، واستمر على مدار يومين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ بحضور المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» - محمد الفارس، ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري وعدد من عمداء الكليات والمعاهد المختلفة.



وأكد الفارس في تصريح صحافي على هامش فعاليات المعرض، حرص «بيتك» على مواصلة جهوده المتميزة في دعم الشباب والأنشطة الطلابية ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن «بيتك» يعتبر الداعم الأكبر للطلبة والشباب، لافتا الى ان ذلك يندرج ضمن استراتيجية البنك واهتمامه المستمر بالطلبة وتطوير ودعم القدرات الشبابية الوطنية باعتبار الشباب محورا رئيسيا من محاور الاستدامة.



وأضاف أن «بيتك» يولي اهتماما كبيرا لشريحة الشباب بما في ذلك الطلبة والخريجون بهدف مساعدتهم على بناء مستقبل افضل، مؤكدا الحرص على المساهمة في مثل هذه المعارض التي توجه طاقات الطلبة الى المسار التعليمي الصحيح وإتاحة الفرصة أمامهم للاختيار بين اكثر من بديل بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية في اطار من الوعى والتعريف بمختلف المجالات الدراسية وارتباطها بسوق العمل نظرا لما توفره المعارض المعنية بهذا المجال من تبادل للخبرات والتجارب وتوفير المعلومات المهمة والمؤثرة في اتخاذ القرار السليم.



بدوره، أثنى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري، على دور «بيتك» في دعم الطلبة وأنشطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتميز في المسؤولية الاجتماعية تجاه الشباب والعملية التعليمية، بما يعكس ريادة البنك ويجسد مكانته المرموقة، مشيرا الى ان «بيتك» يمتلك سجلا حافلا بالمبادرات والمساهمات التي قدمها للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وشهد المعرض حضورا كبيرا من الطلاب والطالبات الذين أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على التخصصات المختلفة في المعرض وتعريفهم بجميع التخصصات الدراسية المتاحة بقطاعي التعليم التطبيقي والتدريب. كما جرى خلال المعرض ارشاد الطلبة على الخطط الدراسية وجميع التخصصات من قبل ممثلي الكليات والمعاهد الذين حضروا المعرض.