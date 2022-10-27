نظّمت الشركة الكويتية لنفط الخليج و«بيكر هيوز» العالمية مؤتمر «تقنيات وابتكارات» أمس، وذلك في فندق ومنتجع هيلتون المنقف.



وعلى هامش المؤتمر، قال رئيس فريق صيانة الآبار بالشركة الكويتية لنفط الخليج م.باسم الرويح إن هذا المؤتمر نظمه الفريق بالتعاون مع «بيكر هيوز» بهدف عرض ما تقدمه الأخيرة من خدمات وتقنيات وحلول متطورة ومتنوعة في الصناعة النفطية بشكل عام وما يتناسب منها مع مواقع العمل والحقول في مناطق العمل التابعة للشركة في العمليات المشتركة بشكل خاص، إذ ان تعاون «بيكر هيوز» مع الشركة هو تعاون طويل ومثمر منذ سنوات تقدم من خلاله الشركة خدماتها النفطية المتنوعة في مناطق العمليات المشتركة.



وخلال فعاليات المؤتمر، قدم ممثلو شركة «بيكر هيوز» عروضا توضيحية عن قطاعاتها المختلفة وما توفره من خدمات مثل خدمات الحفر، وتقييم المكامن والمعدات التي توفرها مثل معدات مضخات الضخ، المثاقب والموصلات وغيرها من المعدات البرية والبحرية علاوة على الخدمات الاستشارية المتخصصة.



هذا، وتحدث مدير عام «بيكر هيوز» الكويت حمد الدلالي عن التعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وما يشكله من أهمية وثقل لديهم، خاصة أن شركته تعمل في العمليات المشتركة منذ سنوات طويلة، وحققا معا نجاحات عديدة.



وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر جاء من هذا المنطلق وبهدف التحاور مع المعنيين وعرض أحدث ما توفره من تقنيات وحلول ومعدات في مجال الصناعة النفطية التي تناسب العمليات المشتركة وخططهم الطموحة لاسيما تلك المتعلقة بالتوسع في الإنتاج، والانبعاثات الكربونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المواقع النفطية بما يساعد على تجاوز أي تحديات قد تتعارض مع تلك الخطط الطموحة.



حضر المؤتمر عدد من العاملين في منطقة العمليات المشتركة من القياديين والمهندسين المتخصصين منهم م.عبدالله العتيبي مدير تطوير الحقول بعمليات الوفرة المشتركة، وم.باسم الرويح رئيس فريق صيانة الآبار، وأنور الشرقاوي مدير مجموعة إدارة الأصول (الوفرة) وغيرهم من المهندسين والمتخصصين بهدف التعرف على جديد التقنيات والحلول التي توفرها «بيكر هيوز».