أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: علي جمعان نافل العازمي، حمود وسمي عيد العازمي، عبد الوهاب أحمد الدويسان، مداهل مشعان محمد الرومي، أحمد فالح مرضي العازمي، عيسى صالح نزال العنزي، حنان محمد خلف النعيمي، مشاري مساعد صالح العليان، عبدالله فهد صياح الحربي، يوسف طلال فالح الشمري.



أما فائزو سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: نورا رعد أحمد الهزاع، عبدالعزيز محمد حمود العنزي، زيد محمد محمد المشاعلي، مها محمد علي الهاجري، خالد عمرو أحمد أسعد عوض.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.