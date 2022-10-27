القاهرة - سامي عبد الفتاح



يواصل فريقا الأهلي بقيادة كولر والزمالك بقيادة فيريرا تدريباتهما في أبوظبي استعدادا لمباراة السوبر المصري غدا على ملعب هزاع بن زايد.

وأخطر اتحاد الكرة المصري الناديين بتطبيق الوقت الإضافي في السوبر حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين، وفي حالة استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتسبق المباراة احتفالية بمشاركة بعض الفرق الشعبية بجانب حفل غنائي يحييه المطرب المصري أحمد سعد، كما كشفت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم عن تصميم كأس السوبر المصري الجديد.