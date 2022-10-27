الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام منتخب هندوراس اليوم، ضمن سلسلة مباريات ودية يخوضها العنابي خلال معسكره الإسباني استعدادا لكأس العالم قطر 2022.



وكان المنتخب القطري حقق الفوز على منتخب غواتيمالا بهدفين نظيفين، ويستعد أيضا لمواجهة أخرى أمام منتخب بنما 5 نوفمبر المقبل، قبل العودة إلى الدوحة للدخول في معسكر داخلي قبيل مباراته الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور 20 نوفمبر في الـ 7:00 مساء على ستاد البيت.

من جانب آخر، أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان، منتخب قطر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من أستراليا وفيتنام وإيران.



وجاء منتخب أوزبكستان «مستضيف البطولة» على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات إندونيسيا والعراق وسورية، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان والأردن وعمان، أما المجموعة الرابعة فضمت منتخبات السعودية واليابان والصين وقيرغيزستان.

وستقام النهائيات التي تستضيفها أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس المقبل. يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الـ 4 الأولى في بطولة أوزبكستان ستحصل على تذاكر تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 2023، والتي تقام في إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين.



إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انضمام فنانين جدد إلى قائمة فناني مهرجان «فيفا» للمشجعين، الذي يقام خلال بطولة كأس العالم.

والقائمة الجديدة تضم المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش، والمغني النيجيري باتورانكينغ بالإضافة إلى فرقة ميامي «فرقة غنائية خليجية من الكويت»، ومغني الراب الفرنسي غيمز، والإنجليزي جوليان مارلي، وفرقة أبرايزنج.