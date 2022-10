بدر الخرافي: خلق فرص العمل يساعد على توليد تأثيرات إيجابية.. ويجعلنا مؤسسة محفزة للتنمية

«زين» تسعى كقائد إقليمي بتكنولوجيا الاتصالات إلى إحداث تغييرات مؤثرة في ممارسة الأعمال المسؤولة

التنوع والاستدامة من محاور التركيز الإستراتيجية بثقافتنا في العمل وجزء من التزامها الأخلاقي

«زين» من أولى المؤسسات التي استحدثت إستراتيجية للصحة الذهنية للارتقاء برفاهية الموظفين



أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية جاءت في القائمة العالمية لـ «أفضل أرباب العمل» الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس للمرة الثانية، إذ تصدرت المجموعة السوق الكويتية كأفضل جهة توظيف، وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات في التوظيف في أسواق الشرق الأوسط.



وأوضحت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية أن القائمة العالمية لتصنيف «أفضل أرباب العمل» سيطرت عليها في التصنيف الأخير قطاعات الاتصالات والمصارف، إذ استند تصنيف هذا العام إلى دراسات مسحية منهجية تم استطلاع الرأي فيها مع 150 ألف عامل بدوام كامل وبدوام جزئي في مؤسسات متعددة الجنسيات تعمل في 57 دولة، إذ جاءت الشركات التكنولوجية في المراكز الأولى من بين 800 شركة مدرجة في قائمة فوربس لأفضل جهات التوظيف.



الجدير بالذكر أن تصنيف العام 2022 لـ «أفضل أرباب العمل» جاء بعد ما سمح للمشاركين بمشاركة آرائهم بشكل علني، إذ طلب من المجيبين تقييم رغبتهم في التوصية بأصحاب عملهم للأصدقاء والعائلة، كما طلب منهم تقييم أرباب العمل الآخرين في صناعاتهم التي تميزت إما بشكل إيجابي أو سلبي، وطلب من المشاركين تقييم الشركات على أساس جوانب مثل الأثر الاقتصادي والصورة وتنمية المواهب والمساواة بين الجنسين والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الرواتب الأعلى والمزايا الأفضل وفرص التقدم والتوازن بين العمل والحياة.



وتؤكد «زين» أن الإصرار على الإسهام في مستقبل أفضل، وبشكل يساعد الأشخاص على أن ينموا ويعيشوا بازدهار، يأتي دائما في صلب اهتماماتها، ففي منطقة تعاني سلسلة من التحديات الصعبة، فإن امتلاك استراتيجية شاملة في مجالات التنوع والاشتمال والاستدامة في العمل لهو أمر جوهري بالنسبة لها حتى تؤثر إيجابيا في المجتمعات، وذلك في ظل التغييرات التي تحدث.



وتبقى مجالات التنوع والاشتمال (Diversity and Inclusion) والاستدامة (Sustainability) من محاور التركيز الاستراتيجية في ثقافة العمل في المجموعة، فهي جزء من التزامها الأخلاقي، إذ تدرك زين أن أهداف التنمية المستدامة هي أهداف أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي، كما تدرك أن تمكين الشباب لا يسهم في التنمية الاجتماعية وحسب، ولكن أيضا يمهد الطريق نحو التحول الإيجابي في مجتمعات المنطقة، وعلى هذا النحو، قررت المجموعة أن تسهم في علاج مشكلة البطالة في فئة الشباب، والاستثمار في المواهب الشابة، بغرض تقديم وتأهيل جيل جديد من الرواد إلى بيئة الأعمال.



فرص عمل مثمرة



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر ناصر الخرافي: «تحرص مجموعة زين على تحقيق فرص عمل مثمرة عبر شبكة أعمالها الواسعة والمنتشرة في أسواق الشرق الأوسط، ومن خلال دعم الموظفين والموزعين وحاملي الامتيازات والمنافذ، توفر زين فرص عمل مربحة للأفراد وعائلاتهم، حتى يتوافر لديهم وسيلة أفضل لتحسين نوعية الحياة».



وأضاف الخرافي، قائلا: «تقوم زين بدور محوري عندما يتعلق الأمر بتوليد تأثيرات اقتصادية إيجابية ملموسة على مجتمعاتها، فخلق فرص عمل مباشرة وإقامة الشراكات الاستراتيجية يضع المؤسسة كمحفز وعنصر تمكين للنمو الاقتصادي والتنمية».



وأكد الخرافي أن مجموعة زين تدرك أنها في عالم يتغير على نحو سريع، لذلك فهي تؤمن بأن الاستثمار في الموارد البشرية، يساعد المجتمع على تحقيق مكاسب كبيرة، ويعمل على تطوير ثقافة العمل، وكقائد إقليمي في مجالها، تأمل زين أن تحدث تغييرات مؤثرة، حيث ستواصل دفع أجندتها في ممارسة الأعمال المسؤولة».



وبين بقوله: «تنظر مجموعة زين إلى مجالات التنوع والاشتمال كأسلوب حياة، إذ تعتبرها جزءا من (قيم) علامتها التجارية، وهي في ذلك تسعى إلى تضمينها في ثقافتها المؤسسية، إذ تؤمن بأن تمكين المرأة في قدرتها على التقدم اقتصاديا، وامتلاكها المسؤولية والصلاحيات لصنع القرار، هو حق إنساني، لذا يعد توسيع الفرص أمام المرأة مهما للغاية في مجالات الأعمال، لأنه عامل حاسم في معالجة الفجوة بين الجنسين».



وأشار الخرافي إلى أن زين تسعى إلى تحقيق ذلك ببناء قوة عاملة اشتمالية للجنسين من خلال مبادرة «WE» التي تستهدف توفير أفضل الممارسات والإجراءات التي تتيح تمكين المرأة في بيئة الأعمال، إيمانا منها بأن تعزيز نزعة المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، وكسر الحواجز المتوارثة، سيسهم بالتأكيد في تهيئة بيئة إيجابية، وسيساعد في خلق قوة عاملة متنوعة وشاملة.



الابتكار الرقمي



تصنف مجموعة زين بأنها من أقوى الشركات في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط، إذ تعتمد إستراتيجية طموحة لمساعدتها في خطط التحول الرقمي، فهي تملك أكبر شبكة اتصالات للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها كانت من أولى الشركات التي بدأت في اتجاه تشارك البنية التحتية، إذ كانت صاحبة الريادة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في اتفاقيات أبراج الاتصالات، بعد أن أبرمت أول صفقة بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات في المنطقة، وهدفت الشركة من ذلك خلق قيمة كبيرة لمساهميها من خلال تحسين أداء أصول البنية التحتية، ولعب دور مهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة.



وقامت بإطلاق العلامة التجارية ZainTech التي مثلت مرحلة مفصلية في رحلتها في التحول الرقمي، إذ أسست العلامة الجديدة واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة، بتوفير منصات حاضنة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، والابتكارات في الأعمال الناشئة، كما واصلت زين دفع عجلة أجندة تعزيز التحول الرقمي في أسواقها التشغيلية من خلال الاستثمار في خدمات رقمية مبتكرة لسد الفجوة الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وساعدها في ذلك تأسيس شركة زين فينتشرز التي تقود محفظة استثماراتها من أجل تنويع نطاق أعمالها، وفتح الباب أمام فرص مستقبلية، ووسعت زين علاقتها مع صناديق رأس المال الاستثماري الإقليمية والدولية.



كما تعمل شركة زين للخدمات الدولية ومبيعات الجملة والتجوال على توحيد وإدارة مشاريع شبكات البيانات، الصوت، والتجوال عبر الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، إذ تستهدف من هذه الخطوة أن تصبح الواجهة الوحيدة لكل احتياجات شركاتها التابعة، بالإضافة إلى شركات النواقل الدولية الأخرى التي لديها متطلبات أعمال داخل نطاق عملياتها.



خلق قوة إقليمية



وساعد وجود العلامة التجارية Zain Esports على خلق قوة إقليمية للألعاب الإلكترونية في أسواق المنطقة، إذ تتفاعل هذه العلامة المبتكرة مع اللاعبين والشباب لصياغة منظومة تقلل الاعتماد على خدمات الاتصالات التقليدية، حيث عملت على فتح فرصا للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة للألعاب الالكترونية عبر الإنترنت، فعلامة Zain Esports واحدة من أكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض سواء المتنقل أو المنزلي، وهي مصممة لمساعدة شركات مجموعة زين على التواصل بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.



وأطلقت مجموعة زين كيانها الرقمي الجديد لـ «منصة واجهة برمجة التطبيقات» الخاصة بأعمالها في الشرق الأوسط، إذ تتوسع من خلال هذا الكيان في خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وتعبر هذه الخطوة النوعية عن مدى الارتباط الذي تجمعه بين الحلول الرقمية المبتكرة، ومحتوى الوسائط الثري، وخيارات العملاء، وأيضا الشراكات العالمية على منصة ديناميكية واحدة.



الجدير بالذكر أن مجموعة زين تهتم بتطوير مجالات التنوع والاشتمال في ثقافة العمل لتحفيز الرغبة لمزيد من الابتكار في بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على توظيف مجموعة متنوعة من المواهب تساعد في رفع معدل استبقاء الموظفين، حيث الهدف دائما تحقيق المزيد من التوازن بين الحياة والعمل، وتوليد المزيد من الطاقة، وأخيرا خلق مجتمع متقارب ومتجانس ثقافيا.



حقوق الإنسان



تلتزم زين بتأييد متطلبات حقوق الإنسان العالمية والمحلية والامتثال لها، فضلا عن تشديدها على قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الموظفين وتنطوي على سلسلة القيمة الخاصة بالمؤسسة، حيث ترسخ المجموعة لأهمية الالتزام بحقوق الإنسان من خلال الالتزامات التي تم التعهد بها ضمن إطار سياسة الاستدامة المؤسسية، إذ تواصل مجموعة زين التزامها بـ «مبادئ الأمم المتحدة بشأن تقارير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، حيث تبدي التزامها بإطار عمل «مبادئ الأمم المتحدة بشأن تقارير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، وكمؤسسة تدرك أهمية حقوق الإنسان، تمتثل لالتزامات حقوق الإنسان العالمية والمحلية، وتؤكد على قضايا حقوق الإنسان التي تمس الموظفين، وتلك التي تتعلق بسلسلة القيم الخاصة بالمؤسسة.



وتبرز مجموعة زين في النطاقات الجغرافية التي تتواجد فيها أهمية الالتزام بحقوق الإنسان من خلال الالتزام الذي يتم في نطاق سياسة الاستدامة المؤسسية، وقد قامت مجموعة زين أيضا بتضمين قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمعاملة الموظفين وبالتمييز في دليل سياسة الموارد البشرية وفي مدونة سلوكيات الموظفين، وفي داخل اعتبارات نطاق حقوق الإنسان، توجد سلسلة القيم الخاصة بها، التي تكون معايير حقوق الإنسان فيها مدعومة بمورديها وشركائها من خلال الامتثال الإلزامي لمدونة سلوكيات موردي مجموعة زين.



وتحافظ مجموعة زين على السياسات المحددة لأعمالها ضمن الإرشادات التوجيهية لخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) التي توفر الحماية ضد التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات.. وغيرها من التعرضات الضارة المحتملة، إذ تقتفي مجموعة زين مدى فعالية سياساتها من أجل حماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال الإشراك المتكرر للموظفين والموردين، وعامة الجمهور والأطراف ذات المصلحة الأخرى التي من المحتمل أنها تتأثر من مثل تلك السياسات.



يذكر أن مجموعة زين تسعى إلى مزيد من التحول إلى ثقافة يوجه فيها القادة الدفة، وهي الثقافة التي يتم من خلالها وضع التنوع كأولوية شخصية لدى الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين، ثم الانتقال أخيرا إلى مرحلة يكون التنوع والاشتمال فيها متكاملا تماما في جميع جوانب بيئة العمل.



مبادرة «WE».. لتمكين المرأة في «زين»



تعمل مبادرة WE - الخاصة بتمكين المرأة في زين - على معالجة الفجوات في المناصب القيادية على نطاق عمليات المجموعة، إذ تسعى إلى التأثير الإيجابي بسد الفجوات المحتملة، وإيجاد الفرص لتضييق الفجوة بين الجنسين، وتسعى أيضا إلى المساعدة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وتحقيق المزيد من التعاون، وتقليص أي سقوف زجاجية، فبرامج هذه المبادرة تمتد لتشمل تخطيط التعاقب في المناصب، تغيير الثقافة، برامج التطوير، والتدريب على مستوى العديد من الأمور الأخرى.



وتعد مجموعة زين من المؤسسات المهتمة بتمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، إذ قامت بتسليط الضوء على الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واستكشاف جوانب التفاوت والفجوة الرقمية بين الجنسين، ومحو الأمية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وتواصل مجموعة زين تنفيذ مبادراتها في إدخال المرأة في المجالات الاقتصادية والتوظيف وصنع القرار وريادة الأعمال، حيث تولي أهمية إلى تهيئة البيئة التي تمكن المرأة من المشاركة بمسؤولياتها، وتحقيق توازن صحي بين عملها وحياتها الاجتماعية، حيث إن قدرتها على التركيز الكامل في الأعمال قد يعوق دورها في تقديم الرعاية، وهي في ذلك كانت من أولى المؤسسات التي قامت بإنشاء برامج تنموية قوية أدت إلى ترقية قيادات نسائية في إطار سعيها إلى زيادة القيادات النسائية في زين إلى 25%، كما قامت باستحداث سياسة تقدمية على مستوى المنطقة بتمديد إجازة الأمومة لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، وبعد العودة يتبعها ساعات عمل مرنة لمدة 4 سنوات.



«Zainiac».. لخلق ثقافة الابتكار وتشجيع الأفكار



إحدى الركائز الأولى التي تعتمد عليها مجموعة زين في مجالات التنوع والاشتمال تتمثل في الابتكار، الذي جاءت انطلاقته الأولى مع منصة الابتكار الداخلي «Zainiac» التي تستهدف خلق ثقافة الابتكار وتشجيع الأفكار، إذ يمكن لموظفي زين تقديم أفكارهم لهذه المنصة، وبعدها تبدأ عمليات إرسال الدعوات لحضور ورش عمل حول التفكير التصميمي، حيث يتعلم الموظف كيف يبلور أفكاره، ويتلقى المساعدة في توجيه هذه الأفكار بشكل صحيح، وقد يحصل على فرصة الحصول على تمويل لتنفيذ فكرة المشروع.



وتواصل مبادرة Zainiac الإلكترونية أعمالها لتوفير منصة لجميع موظفي زين لتعزيز الروح الإبداعية في بيئة العمل، حيث إن العمل الذي تقوم به حاليا لتعزيز الأفكار والتفاهم وتوفير حياة رائعة لجميع الموظفين هو عمل ملهم حقا، فقد نجحت هذه المبادرة في تدريب 2300 موظف، وقد تم اعتمادهم في العامين الماضيين، وحاليا تستهدف تدريب 1200 آخرين واعتمادهم مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي زين حسنوا من نسب المشاركة في هذه الجهود، حيث حققوا 45% في مناخ الابتكار والتفكير الشمولي 41% في مجالات ابتكار السلامة النفسية، و49% في الخبرة المهنية في مجالات الابتكار.



وتشجع منصة Zainiac رعاية المواهب بتدريب موظفي زين على نماذج الأعمال، والتكنولوجيا المساعدة، وبلورة الأفكار والقيادة، إذ تستهدف هذه المنصة توسيع نطاق ثقافة الابتكار من خلال INNOV8، حيث تتطلع المجموعة إلى إنشاء سياسات واضحة للابتكار، وتوفير مساحة كافية للتفكير الإبداعي.



«WE ABLE».. تمكين أصحاب الاحتياجات الخاصة



تحرص مجموعة من مبادرة WE ABLE على خلق بيئة شاملة تكون سهلة الوصول للجميع، وذلك بتمكين اشتمال أصحاب الاحتياجات الخاصة، إذ تقوم بتحقيق هذا الهدف بتصميم الدورات التدريبية أو إعادة تصميم عمليات التوظيف أو تنفيذ تغييرات على اتصالاتها، حيث تسعى إلى تحسين إمكانية الوصول، بإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل زين، وهو أحد الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة.



ودخلت المجموعة في شراكة مع كيانات مشهورة مثل: قائمة The Valuable 500، ومنظمة العمل الدولية والشبكة العالمية للأعمال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل ضمان مزيد من النجاح لمبادرة WE ABLE، بهدف ضم المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى القوة العاملة في مجموعة زين، والتأكد من أن جميع برامج التدريب اشتمالية لذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2025، وأيضا لضمان أن إمكانية الوصول إلى جميع نقاط اتصال زين اشتمالية بنسبة 100% لذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2025.



واستمرارا للجهود المبذولة لضمان الاشتمال في جميع الشركات التابعة لمجموعة زين، أنشأت المجموعة بيانا ملائما للتسهيلات المعقولة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ونشرته عبر مواقعها الإلكترونية التوظيفية بهدف إزالة الحواجز من أمامهم عند القدوم إلى زين.



«BE WELL»..تعزيز رفاهية الموظفين



اتخذت زين موقفا حازما بالالتزام برفاهية موظفيها عندما استحدثت لأول مرة في أسواق العمل في المنطقة، استراتيجية للصحة الذهنية تحت اسم مبادرة BE WELL، التي تسعى من خلالها لتحسين الصحة النفسية والارتقاء بمستوى رفاهية الموظفين، والوصول لتطبيق خاص للمساعدة الذاتية، حيث تستهدف تحسين الصحة النفسية لجميع موظفيها لبناء مؤسسة مزدهرة أكثر إنتاجية.



وتوفر المجموعة من وقت إلى آخر عددا من الخبراء في مجالات التوعية لتعزيز الصحة البدنية والذهنية للموظفين، بهدف التركيز على أهمية الصحة البدنية، والتغذية، واليقظة الذهنية، للمساعدة على فهم أفضل لكيفية عيش حياة أكثر صحة في المكتب أو في المنزل.



ولأنها تؤمن بأن الصحة النفسية ورفاهية أفراد المجتمع أولوية ذات قيمة عالية يحميها الجميع، فإن مجموعة زين ومن خلال دورها الريادي الإقليمي في مجالات الصحة النفسية، وسعيها الدائم في حماية موظفيها بزيادة الشعور بالرضا والسعادة عن جودة الحياة، تقوم بمنح الموظفين في الذكري السنوية لليوم العالمي للصحة النفسية عطلة على مساوى جميع شركاتها في المنطقة.



«جيل Z»..«زين» مكانكم المثالي



تصنف مجموعة زين على أنها المكان المثالي للخريجين ليبدأوا حياتهم المهنية مع برنامج «جيل Z» الذي انطلق قبل 6 سنوات، فالهدف من هذه المبادرة تدريب الخريجين الشباب، واستضافتهم في برنامج مدته عام واحد، وتمكينهم وتشجيعهم، لبناء صفوف من القادة المستقبليين في مجموعة زين، كما تسعى مجموعة زين في مبادرة «Zain Youth» المعروفة بـ ZY إلى تحقيق هدف واحد، وهو تمكين موظفي زين من الشباب.



«REACH»..لبناء المهارات والنمو الوظيفي



تؤمن زين بشدة بثقافة المعرفة المشتركة والتعلم والنمو، إذ تتيح مبادرتها الإرشادية REACH للموظفين فرصا لا حصر لها للتواصل وبناء المهارات والنمو الوظيفي وتهيئة بيئة اشتمالية آمنة، إذ توسع مبادرة REACH نطاق وصولها للسماح لجميع أنواع فرص التوجبه الإرشادي بين صفوف الموظفين.