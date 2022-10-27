أعراض تسبق الجلطة الدماغية بأسبوع



أعلن أطباء مركز بيفيرسبروك الطبي، أن السكتة الدماغية يمكن أن يصاحبها فقدان البصر.

وتشير صحيفة Express، إلى أنه وفقا لأطباء مستشفى مايو، يعاني حوالي 43% من المصابين من بعض الأعراض قبل حوالي أسبوع من إصابتهم بالجلطة الدماغية.

وان هذه الأعراض نادرا ما تستمر أكثر من 24 ساعة؛ لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا.



ويقول غاري بارليت: «بعض المرضى الذين يصابون لاحقا بالجلطة الدماغية، عانوا من فقدان مفاجئ للرؤية في عين واحدة، وأحيانا لم يكن مصحوبا بأي ألم، وفي بعض الحالات تظهر أمام العين بقع داكنة أو ظلال».



ويمكن أن يشير فقدان البصر المؤقت إلى حدوث جلطة دماغية دقيقة، وفي ثلث الحالات يكون مقدمة لجلطة دماغية شديدة.

كما أن من أعراض الجلطة الدماغية الدقيقة، الشعور بالخمول وعدم الراحة في الأطراف.



ويؤكد الأطباء أن خفض مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول «الضار»، يقلل كثيرا من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.



المصدر: «اكسبريس»